Bilfinger Aktie
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
|Bilfinger SE-Anlage
|
03.08.2026 10:03:45
MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Bilfinger SE-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 90,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Bilfinger SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 11,001 Anteile im Depot. Die gehaltenen Bilfinger SE-Anteile wären am 31.07.2026 907,59 EUR wert, da der Schlussstand 82,50 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 9,24 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für Bilfinger SE eine Börsenbewertung in Höhe von 3,05 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Bilfinger SE
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