MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Bilfinger SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde die Bilfinger SE-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 93,20 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bilfinger SE-Aktie investiert, befänden sich nun 1,073 Bilfinger SE-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 25.09.2026 59,50 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 55,45 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 40,50 Prozent.

Bilfinger SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,05 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at