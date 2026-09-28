Bilfinger Aktie
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
|Frühe Investition
|
28.09.2026 10:03:45
MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde die Bilfinger SE-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 93,20 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bilfinger SE-Aktie investiert, befänden sich nun 1,073 Bilfinger SE-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 25.09.2026 59,50 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 55,45 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 40,50 Prozent.
Bilfinger SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,05 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Bilfinger SE
Nachrichten zu Bilfinger SE
Analysen zu Bilfinger SE
|21.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|13.08.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|21.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|15.05.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bilfinger SE
|56,15
|0,54%