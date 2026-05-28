MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: CTS Eventim-Aktionäre erhalten weniger Dividende

Bei der Hauptversammlung von MDAX-Papier CTS Eventim am 27.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1,44 EUR je Aktie beschlossen. Damit wurde die CTS Eventim-Dividende im Vorjahresvergleich um 13,25 Prozent abgeschwächt. Die gesamte Dividendenausschüttung von CTS Eventim beläuft sich auf 159,35 Mio. EUR. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 16,09 Prozent.

CTS Eventim-Dividendenrendite

Das CTS Eventim-Wertpapier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem XETRA-Handel bei 57,35 EUR in den Feierabend. Heute wird das CTS Eventim-Papier Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem CTS Eventim-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Dividendenausschüttung an die CTS Eventim-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Die CTS Eventim-Aktie verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1,83 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich abgeschwächt, damals betrug sie noch 2,03 Prozent.

Vergleich von Aktienkurs und realer Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren fiel der Kurs von CTS Eventim via XETRA um 9,18 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 0,538 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel CTS Eventim

Für 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1,64 EUR. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,94 Prozent ansteigen.

Grunddaten von Dividenden-Aktie CTS Eventim

CTS Eventim ist ein MDAX-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 5,472 Mrd. EUR. Das KGV von CTS Eventim beträgt aktuell 27,18. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von CTS Eventim auf 3,079 Mrd.EUR, das EPS machte 2,89 EUR aus.

Redaktion finanzen.at