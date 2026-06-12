MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CTS Eventim-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das CTS Eventim-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen CTS Eventim-Anteile letztlich bei 29,00 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 344,828 CTS Eventim-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 11.06.2026 17 124,14 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 49,66 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 71,24 Prozent angewachsen.

CTS Eventim wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,80 Mrd. Euro gelistet. Die CTS Eventim-Aktie ging am 01.02.2000 an die Börse XETRA. Ein CTS Eventim-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at