MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes CTS Eventim-Investment eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden CTS Eventim-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 51,25 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,951 CTS Eventim-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 108,10 EUR, da sich der Wert einer CTS Eventim-Aktie am 14.09.2023 auf 55,40 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 8,10 Prozent.

CTS Eventim markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,27 Mrd. Euro. Am 01.02.2000 fand der erste Handelstag des CTS Eventim-Papiers an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der CTS Eventim-Aktie wurde der Erstkurs mit 25,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at