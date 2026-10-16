CTS Eventim Aktie

CTS Eventim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CTS Eventim-Investment im Blick 16.10.2026 10:03:30

MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CTS Eventim von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CTS Eventim von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in CTS Eventim-Aktien verdienen können.

Am 16.10.2023 wurde das CTS Eventim-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die CTS Eventim-Anteile bei 55,75 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 EUR in die CTS Eventim-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 179,372 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der CTS Eventim-Aktie auf 61,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 103,14 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 11,03 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von CTS Eventim belief sich jüngst auf 5,82 Mrd. Euro. Die CTS Eventim-Aktie wurde am 01.02.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der CTS Eventim-Aktie lag damals bei 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Willy Barton / Shutterstock.com

Nachrichten zu CTS Eventim

mehr Nachrichten

Analysen zu CTS Eventim

mehr Analysen
16.10.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.10.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CTS Eventim 60,70 -1,70% CTS Eventim

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:04 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11:05 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen