CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|CTS Eventim-Investment im Blick
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16.10.2026 10:03:30
MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CTS Eventim von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 16.10.2023 wurde das CTS Eventim-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die CTS Eventim-Anteile bei 55,75 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 EUR in die CTS Eventim-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 179,372 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der CTS Eventim-Aktie auf 61,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 103,14 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 11,03 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von CTS Eventim belief sich jüngst auf 5,82 Mrd. Euro. Die CTS Eventim-Aktie wurde am 01.02.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der CTS Eventim-Aktie lag damals bei 25,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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