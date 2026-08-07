CTS Eventim Aktie

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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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CTS Eventim-Investment im Blick 07.08.2026 10:03:56

MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CTS Eventim-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CTS Eventim-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen CTS Eventim-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das CTS Eventim-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 31,47 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das CTS Eventim-Papier investiert hätte, hätte er nun 31,776 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 844,61 EUR, da sich der Wert eines CTS Eventim-Papiers am 06.08.2026 auf 58,05 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 84,46 Prozent erhöht.

Der Marktwert von CTS Eventim betrug jüngst 5,56 Mrd. Euro. Das CTS Eventim-IPO fand am 01.02.2000 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines CTS Eventim-Anteils bei 25,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Willy Barton / Shutterstock.com

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