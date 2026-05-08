CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|Profitabler CTS Eventim-Einstieg?
|
08.05.2026 10:03:59
MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CTS Eventim-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades CTS Eventim-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 53,36 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,874 CTS Eventim-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 105,23 EUR, da sich der Wert eines CTS Eventim-Papiers am 07.05.2026 auf 56,15 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +5,23 Prozent.
Der Börsenwert von CTS Eventim belief sich zuletzt auf 5,34 Mrd. Euro. Die CTS Eventim-Aktie ging am 01.02.2000 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs der CTS Eventim-Aktie bei 25,50 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CTS Eventim
|
07.05.26
|CTS EVENTIM: Unipol Dome Now Open – New Arena Sets Benchmark for Live Entertainment and Sports in Italy (EQS Group)
|
07.05.26
|CTS EVENTIM: Unipol Dome eröffnet – neue Arena setzt Maßstäbe für Live Entertainment und Sport in Italien (EQS Group)
|
04.05.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX beendet die Montagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
01.05.26
|MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CTS Eventim von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
29.04.26