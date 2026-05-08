CTS Eventim Aktie

CTS Eventim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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Profitabler CTS Eventim-Einstieg? 08.05.2026 10:03:59

MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CTS Eventim-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CTS Eventim-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in CTS Eventim-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades CTS Eventim-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 53,36 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,874 CTS Eventim-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 105,23 EUR, da sich der Wert eines CTS Eventim-Papiers am 07.05.2026 auf 56,15 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +5,23 Prozent.

Der Börsenwert von CTS Eventim belief sich zuletzt auf 5,34 Mrd. Euro. Die CTS Eventim-Aktie ging am 01.02.2000 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs der CTS Eventim-Aktie bei 25,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Willy Barton / Shutterstock.com

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