CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|CTS Eventim-Investment
|
28.08.2026 10:03:39
MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CTS Eventim-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades CTS Eventim-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 54,88 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die CTS Eventim-Aktie investierten, hätten nun 18,222 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.08.2026 gerechnet (60,30 EUR), wäre das Investment nun 1 098,76 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9,88 Prozent zugenommen.
Am Markt war CTS Eventim jüngst 5,69 Mrd. Euro wert. Das CTS Eventim-IPO fand am 01.02.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der CTS Eventim-Aktie lag damals bei 25,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CTS Eventim
|
28.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
28.08.26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der MDAX am Freitagmittag (finanzen.at)
|
27.08.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
26.08.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für CTS Eventim auf 88 Euro - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
26.08.26
|XETRA-Handel: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
|
25.08.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
25.08.26
|CTS Eventim-Aktie nach Kaufempfehlung: Widerstandslinie erweist sich als Hürde (dpa-AFX)
|
25.08.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu CTS Eventim
|26.08.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|21.08.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|21.08.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|21.08.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|CTS Eventim
|59,45
|-1,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.