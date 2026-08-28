CTS Eventim Aktie

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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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CTS Eventim-Investment 28.08.2026 10:03:39

MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CTS Eventim-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CTS Eventim-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CTS Eventim-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades CTS Eventim-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 54,88 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die CTS Eventim-Aktie investierten, hätten nun 18,222 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.08.2026 gerechnet (60,30 EUR), wäre das Investment nun 1 098,76 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9,88 Prozent zugenommen.

Am Markt war CTS Eventim jüngst 5,69 Mrd. Euro wert. Das CTS Eventim-IPO fand am 01.02.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der CTS Eventim-Aktie lag damals bei 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Willy Barton / Shutterstock.com

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