CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|Hochrechnung
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10.07.2026 10:04:08
MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CTS Eventim-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das CTS Eventim-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 27,03 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,700 CTS Eventim-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.07.2026 auf 53,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 198,30 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 98,30 Prozent.
Am Markt war CTS Eventim jüngst 5,19 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der CTS Eventim-Papiere fand am 01.02.2000 an der Börse XETRA statt. Ein CTS Eventim-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 25,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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