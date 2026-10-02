CTS Eventim Aktie

CTS Eventim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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Lukrative CTS Eventim-Investition? 02.10.2026 10:04:08

MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CTS Eventim-Investment von vor 10 Jahren verdient

MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CTS Eventim-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen CTS Eventim-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der CTS Eventim-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 31,69 EUR. Bei einem CTS Eventim-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,156 CTS Eventim-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 168,98 EUR, da sich der Wert eines CTS Eventim-Anteils am 01.10.2026 auf 53,55 EUR belief. Mit einer Performance von +68,98 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte CTS Eventim einen Börsenwert von 5,08 Mrd. Euro. Das CTS Eventim-Papier wurde am 01.02.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das CTS Eventim-Papier bei 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Willy Barton / Shutterstock.com

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