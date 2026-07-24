CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|Lohnende CTS Eventim-Anlage?
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24.07.2026 10:03:37
MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CTS Eventim-Investment von vor 3 Jahren verloren
Am 24.07.2023 wurde das CTS Eventim-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 65,10 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 153,610 CTS Eventim-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.07.2026 gerechnet (55,80 EUR), wäre das Investment nun 8 571,43 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 14,29 Prozent.
CTS Eventim war somit zuletzt am Markt 5,49 Mrd. Euro wert. Die CTS Eventim-Aktie wurde am 01.02.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann das CTS Eventim-Papier bei 25,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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