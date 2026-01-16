CTS Eventim Aktie

CTS Eventim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

Frühe Investition 16.01.2026 10:03:45

MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CTS Eventim-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in CTS Eventim-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das CTS Eventim-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 53,10 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in CTS Eventim-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 188,324 CTS Eventim-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 331,45 EUR, da sich der Wert eines CTS Eventim-Anteils am 15.01.2026 auf 76,10 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43,31 Prozent vermehrt.

Alle CTS Eventim-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,32 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der CTS Eventim-Aktie fand am 01.02.2000 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die CTS Eventim-Aktie bei 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Willy Barton / Shutterstock.com

