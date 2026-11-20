So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in CTS Eventim-Aktien verlieren können.

Am 20.11.2021 wurden CTS Eventim-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 63,42 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die CTS Eventim-Aktie investiert hat, hat nun 15,768 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.11.2026 965,00 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 61,20 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,50 Prozent verringert.

CTS Eventim erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,89 Mrd. Euro. Die CTS Eventim-Aktie wurde am 01.02.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des CTS Eventim-Papiers bei 25,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at