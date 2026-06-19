CTS Eventim Aktie

CTS Eventim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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Lohnende CTS Eventim-Anlage? 19.06.2026 10:04:24

MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CTS Eventim-Investment von vor einem Jahr verloren

MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CTS Eventim-Investment von vor einem Jahr verloren

Investoren, die vor Jahren in CTS Eventim-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 19.06.2025 wurde das CTS Eventim-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 101,80 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,982 CTS Eventim-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.06.2026 gerechnet (52,80 EUR), wäre das Investment nun 51,87 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 48,13 Prozent.

CTS Eventim war somit zuletzt am Markt 5,14 Mrd. Euro wert. Die CTS Eventim-Aktie wurde am 01.02.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann das CTS Eventim-Papier bei 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Willy Barton / Shutterstock.com

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