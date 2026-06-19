CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|Lohnende CTS Eventim-Anlage?
|
19.06.2026 10:04:24
MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CTS Eventim-Investment von vor einem Jahr verloren
Am 19.06.2025 wurde das CTS Eventim-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 101,80 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,982 CTS Eventim-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.06.2026 gerechnet (52,80 EUR), wäre das Investment nun 51,87 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 48,13 Prozent.
CTS Eventim war somit zuletzt am Markt 5,14 Mrd. Euro wert. Die CTS Eventim-Aktie wurde am 01.02.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann das CTS Eventim-Papier bei 25,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Willy Barton / Shutterstock.com
Nachrichten zu CTS Eventim
|
17.06.26
|MDAX aktuell: Anleger lassen MDAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
16.06.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
16.06.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
16.06.26
|EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: KPS Stiftung, Kauf (EQS Group)
|
12.06.26
|MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CTS Eventim-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
08.06.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
08.06.26
|Minuszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
08.06.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu CTS Eventim
|16.06.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|11.06.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|09.06.26
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.06.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|11.06.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|09.06.26
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.06.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|11.06.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|09.06.26
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.06.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|23.08.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CTS Eventim
|52,15
|-1,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag des großen Verfalls: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.