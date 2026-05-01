CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|Profitable CTS Eventim-Investition?
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01.05.2026 10:03:56
MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CTS Eventim von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurde das CTS Eventim-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren CTS Eventim-Anteile 59,60 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die CTS Eventim-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 167,785 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 421,14 EUR, da sich der Wert eines CTS Eventim-Papiers am 30.04.2026 auf 56,15 EUR belief. Damit wäre die Investition um 5,79 Prozent gesunken.
Der Marktwert von CTS Eventim betrug jüngst 5,42 Mrd. Euro. CTS Eventim-Papiere wurden am 01.02.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das CTS Eventim-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 25,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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