MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CTS Eventim von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in CTS Eventim-Aktien verlieren können.

Vor 3 Jahren wurde das CTS Eventim-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren CTS Eventim-Anteile 59,60 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die CTS Eventim-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 167,785 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 421,14 EUR, da sich der Wert eines CTS Eventim-Papiers am 30.04.2026 auf 56,15 EUR belief. Damit wäre die Investition um 5,79 Prozent gesunken.

Der Marktwert von CTS Eventim betrug jüngst 5,42 Mrd. Euro. CTS Eventim-Papiere wurden am 01.02.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das CTS Eventim-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at