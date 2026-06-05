CTS Eventim Aktie

CTS Eventim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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Lohnendes CTS Eventim-Investment? 05.06.2026 10:03:53

MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CTS Eventim von vor 5 Jahren verloren

MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CTS Eventim von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in CTS Eventim-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades CTS Eventim-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das CTS Eventim-Papier 59,10 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16,920 CTS Eventim-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der CTS Eventim-Aktie auf 55,80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 944,16 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 5,58 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von CTS Eventim belief sich zuletzt auf 5,29 Mrd. Euro. Die CTS Eventim-Aktie wurde am 01.02.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines CTS Eventim-Papiers auf 25,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Willy Barton / Shutterstock.com

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