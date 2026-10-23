CTS Eventim Aktie

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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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CTS Eventim-Investment im Blick 23.10.2026 10:03:37

MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CTS Eventim von vor 5 Jahren bedeutet

MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CTS Eventim von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die CTS Eventim-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der CTS Eventim-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 65,30 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CTS Eventim-Aktie investiert, befänden sich nun 1,531 CTS Eventim-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 97,70 EUR, da sich der Wert eines CTS Eventim-Anteils am 22.10.2026 auf 63,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2,30 Prozent verringert.

CTS Eventim markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,17 Mrd. Euro. Die CTS Eventim-Aktie wurde am 01.02.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des CTS Eventim-Anteils belief sich damals auf 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Willy Barton / Shutterstock.com

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