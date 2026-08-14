CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|Hochrechnung
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14.08.2026 10:03:41
MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte eine CTS Eventim-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades CTS Eventim-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 98,00 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 102,041 CTS Eventim-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2026 gerechnet (57,40 EUR), wäre das Investment nun 5 857,14 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 41,43 Prozent.
Insgesamt war CTS Eventim zuletzt 5,60 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der CTS Eventim-Aktie fand am 01.02.2000 an der Börse XETRA statt. Die CTS Eventim-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 25,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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