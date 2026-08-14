CTS Eventim Aktie

CTS Eventim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 14.08.2026 10:03:41

MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte eine CTS Eventim-Investition von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte eine CTS Eventim-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die CTS Eventim-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades CTS Eventim-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 98,00 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 102,041 CTS Eventim-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2026 gerechnet (57,40 EUR), wäre das Investment nun 5 857,14 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 41,43 Prozent.

Insgesamt war CTS Eventim zuletzt 5,60 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der CTS Eventim-Aktie fand am 01.02.2000 an der Börse XETRA statt. Die CTS Eventim-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Willy Barton / Shutterstock.com

Nachrichten zu CTS Eventim

mehr Nachrichten

Analysen zu CTS Eventim

mehr Analysen
12.08.26 CTS Eventim Buy UBS AG
11.08.26 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
10.08.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
10.08.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CTS Eventim 58,85 2,17% CTS Eventim

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen