MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Delivery Hero-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Delivery Hero-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 09.06.2023 wurde die Delivery Hero-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Delivery Hero-Aktie bei 35,75 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 279,720 Delivery Hero-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 08.06.2026 10 769,23 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 38,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,69 Prozent gesteigert.

Delivery Hero wurde am Markt mit 11,92 Mrd. Euro bewertet. Das Delivery Hero-Papier wurde am 30.06.2017 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Delivery Hero-Anteilsschein bei 26,90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at