Delivery Hero Aktie

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WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

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Rentable Delivery Hero-Anlage? 27.10.2026 10:03:29

MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Delivery Hero-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Delivery Hero-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Delivery Hero-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die Delivery Hero-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 23,67 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 42,248 Delivery Hero-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 575,83 EUR, da sich der Wert einer Delivery Hero-Aktie am 26.10.2026 auf 37,30 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 57,58 Prozent erhöht.

Am Markt war Delivery Hero jüngst 11,55 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der Delivery Hero-Aktie fand am 30.06.2017 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Delivery Hero-Papiers lag beim Börsengang bei 26,90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Delivery Hero

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