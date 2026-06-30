Delivery Hero Aktie

Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

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Frühes Investment 30.06.2026 10:03:52

MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Delivery Hero von vor einem Jahr abgeworfen

MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Delivery Hero von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Delivery Hero-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit Delivery Hero-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Delivery Hero-Papiers betrug an diesem Tag 22,97 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 435,350 Delivery Hero-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 29.06.2026 auf 35,93 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 642,14 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 56,42 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Delivery Hero eine Börsenbewertung in Höhe von 10,88 Mrd. Euro. Am 30.06.2017 fand der erste Handelstag der Delivery Hero-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Delivery Hero-Papiers lag beim Börsengang bei 26,90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Delivery Hero

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