MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Delivery Hero von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Delivery Hero-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem Delivery Hero-Papier statt. Zum Handelsende stand die Delivery Hero-Aktie an diesem Tag bei 24,79 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Delivery Hero-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 40,339 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 519,56 EUR, da sich der Wert eines Delivery Hero-Anteils am 01.06.2026 auf 37,67 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 519,56 EUR, was einer positiven Performance von 51,96 Prozent entspricht.

Am Markt war Delivery Hero jüngst 11,23 Mrd. Euro wert. Der Delivery Hero-Börsengang fand am 30.06.2017 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Delivery Hero-Anteils belief sich damals auf 26,90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at