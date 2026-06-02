Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
|Profitables Delivery Hero-Investment?
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02.06.2026 10:04:20
MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Delivery Hero von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem Delivery Hero-Papier statt. Zum Handelsende stand die Delivery Hero-Aktie an diesem Tag bei 24,79 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Delivery Hero-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 40,339 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 519,56 EUR, da sich der Wert eines Delivery Hero-Anteils am 01.06.2026 auf 37,67 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 519,56 EUR, was einer positiven Performance von 51,96 Prozent entspricht.
Am Markt war Delivery Hero jüngst 11,23 Mrd. Euro wert. Der Delivery Hero-Börsengang fand am 30.06.2017 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Delivery Hero-Anteils belief sich damals auf 26,90 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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