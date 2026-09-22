Delivery Hero Aktie

Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 22.09.2026 10:03:35

MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel hätte eine Investition in Delivery Hero von vor einem Jahr abgeworfen

MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel hätte eine Investition in Delivery Hero von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Delivery Hero-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Delivery Hero-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 26,79 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Delivery Hero-Aktie investiert hätte, hätte er nun 373,274 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.09.2026 13 736,47 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 36,80 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37,36 Prozent angezogen.

Insgesamt war Delivery Hero zuletzt 11,17 Mrd. Euro wert. Das Delivery Hero-Papier wurde am 30.06.2017 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Delivery Hero-Anteilsschein bei 26,90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Delivery Hero

Nachrichten zu Delivery Hero

mehr Nachrichten
MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel hätte eine Investition in Delivery Hero von vor einem Jahr abgeworfen

Investmentbeispiel Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Delivery Hero-Aktie gebracht.

18.09.26
 EQS-News: Delivery Hero SE: Notice to the Bondholders of the EUR 1,000 million Convertible Bonds due 2030 (ISIN DE000A30V5R1 – Common Code 258943848 – German Securities Code (WKN) A30V5R) (EQS Group)
18.09.26
 EQS-News: Delivery Hero SE: Notice to the Bondholders of the EUR 500 million Convertible Bonds due 2029 (ISIN DE000A3MP437 – Common Code 238511097 – German Securities Code (WKN) A3MP43) (EQS Group)
18.09.26
 EQS-News: Delivery Hero SE: Notice to the Bondholders of the EUR 750 million Convertible Bonds due 2028 (ISIN DE000A3H2WQ0 – Common Code 220637387 – German Securities Code (WKN) A3H2WQ) (EQS Group)
18.09.26
 EQS-News: Delivery Hero SE: Notice to the Bondholders of the EUR 875 million Convertible Bonds due 2027 (ISIN DE000A254Y92 – Common Code 210751831 – German Securities Code (WKN) A254Y9) (EQS Group)
16.09.26
 EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
16.09.26
 EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
14.09.26
 EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
14.09.26
 EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)

Analysen zu Delivery Hero

mehr Analysen
10.09.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
04.09.26 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
03.09.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
01.09.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
28.08.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Delivery Hero 36,89 0,41% Delivery Hero

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX leichter -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Dienstag abwärts. Die Aktienmärkte in Asien verzeichnen im Dienstagshandel Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen