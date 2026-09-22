MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel hätte eine Investition in Delivery Hero von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Delivery Hero-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Delivery Hero-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 26,79 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Delivery Hero-Aktie investiert hätte, hätte er nun 373,274 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.09.2026 13 736,47 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 36,80 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37,36 Prozent angezogen.

Insgesamt war Delivery Hero zuletzt 11,17 Mrd. Euro wert. Das Delivery Hero-Papier wurde am 30.06.2017 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Delivery Hero-Anteilsschein bei 26,90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at