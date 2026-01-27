Delivery Hero Aktie
MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Delivery Hero-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde die Delivery Hero-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Delivery Hero-Aktie bei 127,15 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,865 Delivery Hero-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 208,42 EUR, da sich der Wert einer Delivery Hero-Aktie am 26.01.2026 auf 26,50 EUR belief. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 208,42 EUR entspricht einer negativen Performance von 79,16 Prozent.
Delivery Hero wurde am Markt mit 7,72 Mrd. Euro bewertet. Am 30.06.2017 wagte die Delivery Hero-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Delivery Hero-Papiers auf 26,90 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
