MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Delivery Hero von vor 3 Jahren bedeutet

Am 23.12.2022 wurde das Delivery Hero-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Delivery Hero-Aktie betrug an diesem Tag 44,85 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Delivery Hero-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,230 Delivery Hero-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 22,53 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 50,23 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 49,77 Prozent verkleinert.

Delivery Hero erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,59 Mrd. Euro. Am 30.06.2017 wurden Delivery Hero-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Delivery Hero-Papiers lag beim Börsengang bei 26,90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at