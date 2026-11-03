MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Delivery Hero von vor 5 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Delivery Hero-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Delivery Hero-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Delivery Hero-Aktie bei 108,00 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Delivery Hero-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 92,593 Delivery Hero-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 02.11.2026 3 431,48 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,06 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 65,69 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero belief sich zuletzt auf 11,55 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Delivery Hero-Papiers fand am 30.06.2017 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Delivery Hero-Papiers belief sich damals auf 26,90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at