MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Delivery Hero von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurden Delivery Hero-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 35,60 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 28,090 Delivery Hero-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.04.2024 780,62 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,79 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 21,94 Prozent verkleinert.

Alle Delivery Hero-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,68 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Delivery Hero-Anteile an der Börse XETRA war der 30.06.2017. Die Delivery Hero-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 26,90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at