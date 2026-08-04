Delivery Hero Aktie

Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

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Frühe Investition 04.08.2026 10:03:42

MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte eine Delivery Hero-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte eine Delivery Hero-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Delivery Hero-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 04.08.2023 wurde die Delivery Hero-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Delivery Hero-Aktie betrug an diesem Tag 38,40 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 26,045 Delivery Hero-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Delivery Hero-Aktie auf 37,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 971,48 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2,85 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Delivery Hero eine Marktkapitalisierung von 11,47 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Delivery Hero-Papiere fand am 30.06.2017 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der Delivery Hero-Aktie lag damals bei 26,90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Delivery Hero

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