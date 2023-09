MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Delivery Hero bedeutet

Bei einem frühen Investment in Delivery Hero-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Delivery Hero-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 46,48 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Delivery Hero-Aktie investiert hat, hat nun 2,151 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.09.2023 auf 30,35 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 65,30 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 34,70 Prozent.

Der Marktwert von Delivery Hero betrug jüngst 8,17 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Delivery Hero-Papiers fand am 30.06.2017 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das Delivery Hero-Papier bei 26,90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at