MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Delivery Hero von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Delivery Hero gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Delivery Hero-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 38,90 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Delivery Hero-Aktie investiert hat, hat nun 25,707 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Delivery Hero-Anteile wären am 07.10.2024 964,52 EUR wert, da der Schlussstand 37,52 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 3,55 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Delivery Hero belief sich jüngst auf 10,94 Mrd. Euro. Am 30.06.2017 fand der erste Handelstag des Delivery Hero-Papiers an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Delivery Hero-Aktie bei 26,90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at