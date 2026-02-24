Delivery Hero Aktie

Delivery Hero

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

Rentables Delivery Hero-Investment? 24.02.2026 10:04:07

MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Delivery Hero von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Delivery Hero-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde das Delivery Hero-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Delivery Hero-Papier an diesem Tag bei 109,10 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 91,659 Delivery Hero-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 790,10 EUR, da sich der Wert eines Delivery Hero-Anteils am 23.02.2026 auf 19,53 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 82,10 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Delivery Hero einen Börsenwert von 5,86 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Delivery Hero-Anteile an der Börse XETRA war der 30.06.2017. Der erste festgestellte Kurs der Delivery Hero-Aktie lag damals bei 26,90 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Delivery Hero

Nachrichten zu Delivery Hero

