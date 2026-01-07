Deutsche Wohnen Aktie
WKN DE: A0HN5C / ISIN: DE000A0HN5C6
|Profitable Deutsche Wohnen SE-Anlage?
|
07.01.2026
MDAX-Wert Deutsche Wohnen SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Deutsche Wohnen SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Deutsche Wohnen SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 41,61 EUR. Bei einem Deutsche Wohnen SE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 240,327 Deutsche Wohnen SE-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 010,81 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Wohnen SE-Anteils am 06.01.2026 auf 20,85 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 5 010,81 EUR, was einer negativen Performance von 49,89 Prozent entspricht.
Der Deutsche Wohnen SE-Wert an der Börse wurde auf 8,22 Mrd. Euro beziffert. Der Deutsche Wohnen SE-Börsengang fand am 01.01.1900 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Deutsche Wohnen SE-Anteils belief sich damals auf 142,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu Deutsche Wohnen SE
|01.12.25
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.25
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|15.04.24
|Deutsche Wohnen Hold
|Deutsche Bank AG
