MDAX-Wert Deutsche Wohnen SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Deutsche Wohnen SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Deutsche Wohnen SE-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurde das Deutsche Wohnen SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 41,61 EUR. Bei einem Deutsche Wohnen SE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 240,327 Deutsche Wohnen SE-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 010,81 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Wohnen SE-Anteils am 06.01.2026 auf 20,85 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 5 010,81 EUR, was einer negativen Performance von 49,89 Prozent entspricht.

Der Deutsche Wohnen SE-Wert an der Börse wurde auf 8,22 Mrd. Euro beziffert. Der Deutsche Wohnen SE-Börsengang fand am 01.01.1900 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Deutsche Wohnen SE-Anteils belief sich damals auf 142,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at