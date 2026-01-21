Deutsche Wohnen Aktie
WKN DE: A0HN5C / ISIN: DE000A0HN5C6
|Hochrechnung
|
21.01.2026 10:04:21
MDAX-Wert Deutsche Wohnen SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Deutsche Wohnen SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Deutsche Wohnen SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 23,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Deutsche Wohnen SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 43,478 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.01.2026 auf 20,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 891,30 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,87 Prozent verringert.
Alle Deutsche Wohnen SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,43 Mrd. Euro. Das Deutsche Wohnen SE-Papier wurde am 01.01.1900 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der Deutsche Wohnen SE-Aktie wurde der Erstkurs mit 142,50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Wohnen SE
|
15.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
15.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
15.01.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX schwächer (finanzen.at)
|
14.01.26
|MDAX-Titel Deutsche Wohnen SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Deutsche Wohnen SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.01.26
|MDAX-Wert Deutsche Wohnen SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Deutsche Wohnen SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.01.26
|Börse Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
31.12.25
|MDAX-Papier Deutsche Wohnen SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Wohnen SE von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
24.12.25
|MDAX-Papier Deutsche Wohnen SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Wohnen SE von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Wohnen SE
|01.12.25
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.25
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|15.04.24
|Deutsche Wohnen Hold
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.25
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|15.04.24
|Deutsche Wohnen Hold
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.25
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|15.04.24
|Deutsche Wohnen Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Wohnen SE
|20,70
|0,00%