MDAX-Wert Deutsche Wohnen SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Deutsche Wohnen SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Deutsche Wohnen SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 23,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Deutsche Wohnen SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 43,478 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.01.2026 auf 20,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 891,30 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,87 Prozent verringert.

Alle Deutsche Wohnen SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,43 Mrd. Euro. Das Deutsche Wohnen SE-Papier wurde am 01.01.1900 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der Deutsche Wohnen SE-Aktie wurde der Erstkurs mit 142,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at