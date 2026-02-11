Deutsche Wohnen Aktie
MDAX-Wert Deutsche Wohnen SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Deutsche Wohnen SE von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Deutsche Wohnen SE-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Deutsche Wohnen SE-Anteile bei 22,33 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 44,789 Deutsche Wohnen SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Deutsche Wohnen SE-Aktie auf 21,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 967,44 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 3,26 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Deutsche Wohnen SE belief sich zuletzt auf 8,47 Mrd. Euro. Am 01.01.1900 wurden Deutsche Wohnen SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Deutsche Wohnen SE-Papiers belief sich damals auf 142,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
