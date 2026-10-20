DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
|Lukrative DEUTZ-Investition?
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20.10.2026 10:03:36
MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DEUTZ-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden DEUTZ-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4,50 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das DEUTZ-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,217 DEUTZ-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 19.10.2026 237,50 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 10,69 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 137,50 Prozent.
DEUTZ wurde am Markt mit 1,82 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: DEUTZ AG
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