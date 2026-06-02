MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DEUTZ-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen DEUTZ-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem DEUTZ-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 4,37 EUR. Bei einem DEUTZ-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 229,043 DEUTZ-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 320,20 EUR, da sich der Wert einer DEUTZ-Aktie am 01.06.2026 auf 10,13 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 132,02 Prozent gesteigert.

DEUTZ markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at