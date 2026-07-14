DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
|Profitable DEUTZ-Investition?
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14.07.2026 10:03:55
MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DEUTZ-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die DEUTZ-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das DEUTZ-Papier an diesem Tag 5,42 EUR wert. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 EUR in die DEUTZ-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 184,502 Anteilen. Die gehaltenen DEUTZ-Anteile wären am 13.07.2026 1 724,17 EUR wert, da der Schlussstand 9,35 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 72,42 Prozent erhöht.
DEUTZ wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,41 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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