DEUTZ Aktie

DEUTZ für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006

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DEUTZ-Anlage 05.05.2026 10:03:51

MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DEUTZ von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DEUTZ von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in DEUTZ eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 05.05.2016 wurde die DEUTZ-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 4,59 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die DEUTZ-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21,772 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 212,17 EUR, da sich der Wert eines DEUTZ-Anteils am 04.05.2026 auf 9,75 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 212,17 EUR, was einer positiven Performance von 112,17 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von DEUTZ bezifferte sich zuletzt auf 1,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: DEUTZ AG

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