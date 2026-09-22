DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
|Lukrative DEUTZ-Anlage?
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22.09.2026 10:03:35
MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DEUTZ von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem DEUTZ-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 4,17 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 EUR in die DEUTZ-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 395,783 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 28 941,06 EUR, da sich der Wert eines DEUTZ-Anteils am 21.09.2026 auf 12,08 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 189,41 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von DEUTZ belief sich zuletzt auf 2,04 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: DEUTZ AG
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