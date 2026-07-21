MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DEUTZ von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in DEUTZ-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das DEUTZ-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren DEUTZ-Anteile an diesem Tag 6,83 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 465,201 DEUTZ-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 553,11 EUR, da sich der Wert einer DEUTZ-Aktie am 20.07.2026 auf 9,25 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 35,53 Prozent angewachsen.

DEUTZ war somit zuletzt am Markt 1,43 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at