DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
|Lohnende DEUTZ-Anlage?
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06.10.2026 10:03:24
MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DEUTZ von vor 3 Jahren abgeworfen
Die DEUTZ-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das DEUTZ-Papier bei 4,01 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die DEUTZ-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 249,252 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 771,68 EUR, da sich der Wert einer DEUTZ-Aktie am 05.10.2026 auf 11,12 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 177,17 Prozent vermehrt.
DEUTZ war somit zuletzt am Markt 1,86 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: DEUTZ AG
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