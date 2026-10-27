DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
|Lohnende DEUTZ-Investition?
|
27.10.2026 10:03:29
MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DEUTZ von vor einem Jahr abgeworfen
Am 27.10.2025 wurde das DEUTZ-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen DEUTZ-Anteile an diesem Tag bei 8,78 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die DEUTZ-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 113,895 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des DEUTZ-Papiers auf 10,29 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 171,98 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 17,20 Prozent.
Der Marktwert von DEUTZ betrug jüngst 1,73 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: DEUTZ AG
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