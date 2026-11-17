Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der DEUTZ-Aktie statt. Der Schlusskurs der DEUTZ-Aktie betrug an diesem Tag 4,88 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die DEUTZ-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 204,960 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (9,43 EUR), wäre das Investment nun 1 931,75 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 931,75 EUR, was einer positiven Performance von 93,17 Prozent entspricht.

Alle DEUTZ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at