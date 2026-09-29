DEUTZ Aktie

DEUTZ für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006

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Rentabler DEUTZ-Einstieg? 29.09.2026 10:03:33

MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in DEUTZ von vor einem Jahr abgeworfen

MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in DEUTZ von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DEUTZ-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der DEUTZ-Aktie statt. Diesen Tag beendete das DEUTZ-Papier bei 8,92 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die DEUTZ-Aktie investierten, hätten nun 11,211 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 28.09.2026 123,99 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 11,06 EUR belief. Mit einer Performance von +23,99 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

DEUTZ war somit zuletzt am Markt 1,88 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: DEUTZ AG

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