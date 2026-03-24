DEUTZ Aktie

DEUTZ für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006

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DEUTZ-Performance im Blick 24.03.2026 10:03:41

MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DEUTZ-Investment von vor 3 Jahren verdient

MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DEUTZ-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in DEUTZ-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 24.03.2023 wurde die DEUTZ-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 5,64 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 17,746 DEUTZ-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 9,16 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 162,56 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 62,56 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete DEUTZ eine Marktkapitalisierung von 1,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: DEUTZ AG

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