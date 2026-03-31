DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
|Langfristige Anlage
|
31.03.2026 10:03:49
MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DEUTZ-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem DEUTZ-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 6,37 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 156,986 DEUTZ-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.03.2026 auf 8,48 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 330,46 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +33,05 Prozent.
Zuletzt verbuchte DEUTZ einen Börsenwert von 1,27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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