DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
|DEUTZ-Investment
|
10.11.2026 10:03:31
MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DEUTZ-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde das DEUTZ-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 7,27 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 13,765 DEUTZ-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 135,72 EUR, da sich der Wert eines DEUTZ-Papiers am 09.11.2026 auf 9,86 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 135,72 EUR entspricht einer Performance von +35,72 Prozent.
Der Börsenwert von DEUTZ belief sich zuletzt auf 2,22 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: DEUTZ AG
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