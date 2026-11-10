MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DEUTZ-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in DEUTZ-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das DEUTZ-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 7,27 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 13,765 DEUTZ-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 135,72 EUR, da sich der Wert eines DEUTZ-Papiers am 09.11.2026 auf 9,86 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 135,72 EUR entspricht einer Performance von +35,72 Prozent.

Der Börsenwert von DEUTZ belief sich zuletzt auf 2,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at