MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DEUTZ von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DEUTZ-Aktie Anlegern gebracht.

Am 03.11.2023 wurde die DEUTZ-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4,02 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die DEUTZ-Aktie investierten, hätten nun 2 487,562 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24 154,23 EUR, da sich der Wert eines DEUTZ-Anteils am 02.11.2026 auf 9,71 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 141,54 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für DEUTZ eine Börsenbewertung in Höhe von 1,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at