DWS Group Aktie
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
|Langfristige Investition
|
18.11.2026 10:03:19
MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades DWS Group GmbH-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der DWS Group GmbH-Aktie betrug an diesem Tag 36,66 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das DWS Group GmbH-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,728 DWS Group GmbH-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (65,50 EUR), wäre das Investment nun 178,67 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 78,67 Prozent gleich.
Der Marktwert von DWS Group GmbH betrug jüngst 13,43 Mrd. Euro. Am 23.03.2018 fand der erste Handelstag des DWS Group GmbH-Papiers an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der DWS Group GmbH-Aktie wurde der Erstkurs mit 32,55 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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